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Жуниньо в Кубке Либертадорес: первая игра и первый гол - ВИДЕО

Футбол
Новости
4 Апреля 2025 10:12
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Жуниньо в Кубке Либертадорес: первая игра и первый гол - ВИДЕО

Бывший футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо успешно дебютировал в Кубке Либертадорес.

İdman.biz сообщает, что бразильский «Фламенго» начал новый сезон в самом престижном клубном турнире Южной Америки с победы, а единственный гол в игре забил Жуниньо.

28-летний нападающий вышел на 56-й минуте матча против «Депортиво Тачира» в Венесуэле и забил гол минуту спустя. Гол стал победным, команда Жуниньо победила со счетом 1:0.

Отметим, что это была первая игра и первый гол Жуниньо в Кубке Либертадорес.

İdman.biz

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