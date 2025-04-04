Эти бомбардиры сыграют против сборной Азербайджана

IFFHS опубликовал список лучших бомбардиров всех турниров за первые три месяца 2025 года.

İdman.biz сообщает, список возглавляют звезды Франции, которые могут сыграть против сборной Азербайджана по футболу в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года. Усман Дембеле забил 23 гола за сборную Франции и ПСЖ. Килиан Мбаппе - 19 голов за «Реал Мадрид» и национальную команду.

Виктор Осимхен замыкает первую тройку. Нападающий «Галатасарая» и сборной Нигерии забил 17 голов.

Отметим, что в таблицу включены 50 игроков, забивших не менее 10 голов.

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