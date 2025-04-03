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В Нахчыване стартовали семь лиг - ФОТО

Футбол
Новости
3 Апреля 2025 11:17
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В Нахчыване стартовали семь лиг - ФОТО

Стартовали игры чемпионата Азербайджана среди семилетних в Нахчыванском регионе, совместно организованные АФФА и Нахчыванской федерацией футбола (НФФ).

Как сообщает İdman.biz, состоялась церемония открытия соревнований.

На мероприятии, состоявшемся на городском стадионе Нахчывана, вице-президент федерации Эльшан Абасов пожелал успехов футболистам, участвующим в лигах, и отметил, что подобные соревнования будут способствовать повышению популярности футбола в регионе, выявлению перспективной молодежи и принесут пользу нашему футболу в будущем. Первое касание мяча нанесли ветераны футбола Ариф Худиев и Ильхам Мамедов.

В рамках юношеской лиги до 16 лет встретились команды «Шарур Арпачай» и «Араз-Нахчыван». Матч завершился победой шарурцев со счетом 2:0.

Всего в лигах U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15 и U-16, которые завершатся 20 апреля, принимают участие 42 команды и около 650 игроков. Игры проходят на пяти стадионах - городском стадионе Нахчывана, учебно-тренировочной базе Узуноба, стадионах Садарак и Ордубад, а также Олимпийском комплексе Шарур. Победители лиг U-13, U-14, U-15 и U-16 продолжат борьбу в плей-офф чемпионата Азербайджана, который пройдет в Баку. Матчи обслуживают судьи из автономной республики.

Отметим, что все участвующие команды НФФ обеспечил формой, инвентарем и тренировочными площадками, а игроки были зарегистрированы.

İdman.biz

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