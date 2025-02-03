"Нефтчи" ждет ответа от "Партизана"

Азербайджанский клуб «Нефтчи» ведет переговоры с бывшим футболистом сербского «Партизана» Неманьей Главчичем.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportlife.az, «черно-белые» предложили 28-летнему полузащитнику 220 000 долларов в год.

Однако сербский игрок пока не готов согласиться на переход в бакинский клуб. Главчич, рассматривающий и другие предложения, не ответил негативно «Нефтчи». Он оставил предложение бакинцев на крайний случай.

Отметим, что футболист, последней командой которого был греческий «Волос», также выступал за отечественные «Телеоптик», «Спартак», «Славен Белупо» и российские «Химки». Он выступал за все молодежные сборные Сербии.

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