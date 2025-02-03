Тренер-азербайджанец "Спартака": "Ничего подобного в азербайджанском футболе я не видел" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportlife.az с тренером академии российского клуба «Спартак» (Москва) Рамином Асадовым.

- Как вас приняли в клубе?

- В команде была очень хорошая атмосфера. Приняли меня очень хорошо. Мне не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. Приятно работать с профессионалами высокого уровня.

- Какие моменты в московском клубе вам больше всего понравились?

- Тренеры, координаторы и администраторы академии - очень профессиональные и ответственные люди. Чувствуется, что они ценят тренеров. Это меня очень обрадовало.

- Легче ли работать в местном или зарубежном клубе?

- Различий много. Здесь раз в неделю проводится экзамен с использованием тестовой системы. Методические занятия проводятся два раза в месяц. Вам платят за каждую сыгранную игру. Ничего подобного в азербайджанском футболе я не видел.

- Какие изменения, по Вашему мнению, следует внести в систему подготовки местных клубов?

- Если мы хотим развиваться как иностранные клубы, необходимо много изменений. Тренеры должны проходить тесты один или два раза в месяц. Им следует посещать занятия, чтобы стать более профессиональными в своей работе.

- Хотели бы вы в будущем работать со взрослыми?

- Почему нет?! Я развиваюсь и считаю, что сейчас я нахожусь в очень хорошей форме для этого. Мне есть чему поучиться в «Спартаке».

- Каковы ваши цели на будущее?

- У меня много целей на будущее. Я буду работать над собой, чтобы достичь еще лучших результатов. Тренер здесь ценится очень высоко, и я думаю, что это один из важнейших факторов для профессионала.

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