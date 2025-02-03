Какое будущее ждет детский футбол? - АНАЛИТИКА

Говоря о проблемах азербайджанского футбола, одной из главных проблем называют детский футбол. Представленная в прошлом месяце стратегия развития АФФА также уделяет этому вопросу особое внимание. Это показывает, что все в нашем футболе, от главного руководящего органа до рядового болельщика, осознают серьезность проблемы.

Но проблема не ограничивается выявлением недостатков. Необходимо своевременно принять меры и систематически проводить работу по решению проблемы. Потому что потребуются годы, чтобы увидеть первые результаты шагов, предпринятых в этой сфере. Итак, какая работа проводится сегодня для решения проблем детей?

Сотрудник İdman.biz расследовал проблемы детского футбола в нашей стране.

Учитывая, что те, кто непосредственно участвует в процессах, более четко видят имеющиеся недостатки, первыми, к кому мы обратились по данному вопросу, стали родители футболистов.

Саида Ахундова, двое детей которой играют в футбол за команды U-15 «Зиря» и U-13 «Фенер Баку», рассказала İdman.biz о трудностях, с которыми она столкнулась в этой сфере. По ее словам, нехватка полей с натуральным травяным покрытием является проблемой номер один для нашего детского футбола:

«Мои мальчики уже шесть лет профессионально занимаются футболом. За эти годы мы столкнулись с довольно серьезными недостатками. Слабая материально-техническая база академий, непрофессионализм многих тренеров, нехватка бесплатных футбольных полей, "уничтожение" тренерами детей ради ежедневных успехов, проблема спонсоров, отсутствие качественной футбольной формы и инвентаря или их чрезмерная цена и т. д. Список может быть расширен. Что касается профессионализма тренеров, то я хотела бы особо отметить, что есть тренеры, которые во время игры дискриминируют детей из-за просьб или взяток».

По словам Саиды, ежемесячные расходы на ребенка, занимающегося футболом, довольно велики:

«На занятия футболом для моих двоих детей я трачу около 500 манатов в месяц. Однако есть семьи, которые не могут позволить себе купить своему ребенку даже футбольные бутсы. Когда это происходит, родители в команде пытаются собрать деньги между собой и поддержать друг друга. Но проблема только этим не решается. Если у ребенка есть потенциал, его следует поддержать. Это опыт Европы. В нашем случае родители покрывают все расходы за свой счет».

Как отметила родительница, одной из главных проблем в этой сфере является нехватка детских футбольных полей. Но что говорит статистика?

В ответ на запрос İdman.biz Министерство молодежи и спорта сообщило, что на территории спортивных сооружений по всей стране имеется 38 больших футбольных полей площадью 37 тысяч квадратных метров. Понятно, что нельзя довольствоваться только детскими футбольными полями, находящимися на балансе Министерства, однозначно нужны альтернативы. В этом случае на ум приходит важность академий.

Главный тренер футбольного клуба «Анарт» Акиф Гумбатов также подчеркнул актуальность проблемы с полями в разговоре с сотрудником İdman.biz:

«Нашей главной проблемой сейчас является отсутствие подходящих тренировочных площадок. Еще одним важным вопросом является витаминизация детей. К сожалению, мы не контролируем строго питание. Однако это очень важный момент. Невозможно воспитать футболиста, потратив один-два часа, каждая деталь играет свою роль в этом процессе. В нашем клубе есть несколько групп для разных возрастов. Ежемесячная плата за одного ребенка начинается от шестидесяти манатов. Общеизвестно, что большинство тех, кто играет в футбол, - дети из бедных семей. В нашей команде также есть дети из неблагополучных семей. Таким детям клуб предоставляет скидки или освобождает от ежемесячной платы».

Координатор младших возрастных групп в футбольной академии "Сабах" Табриз Гасанов сообщил İdman.biz, что у них нет платных групп:

«В настоящее время у нас есть команды во всех возрастных группах: от U-8 до U-19. Эти команды участвуют в соревнованиях, проводимых под эгидой АФФА. Конечно, у нашей академии есть и определенные недостатки. Но мы работаем над устренением существующих проблем. Наша главная цель - стать одними из лучших в стране, а затем адаптироваться в академиях Европы. Мы работаем над этим день и ночь».

По словам эксперта, футбольная академия «Сабаха» уделяет большое внимание селекционной работе:

«Селекционную работу в Баку мы проводим два раза в год, во время зимних и летних каникул. Мы также уделяем особое внимание процессу отбора в регионах. Мы заранее объявляем, в каком регионе будем проводить отбор, и после подачи заявления детьми проверка проводится в назначенные дни. Лучших детей, которых мы выбираем из их числа, приглашаем в Баку. Руководство нашей академии следит за такими вопросами, как образование, здоровье и питание детей».

Тренер футбольной академии «Улдуз» Шахин Шукуров рассказал İdman.biz, что в академии, окруженной всесторонней заботой, работают профессиональные тренеры:

«У нас есть возрастные группы от U-8 до U-14. С этого года также созданы команды девушек в младших возрастных группах. «Улдуз» работает уже полтора года. За этот период была проделана большая работа. Селекционная работа охватывает всю страну. За турнирами следят координаторы, тренеры и руководство. На этих турнирах мы отбираем детей с потенциалом и приглашаем их посетить нашу академию. Дети, прошедшие этот этап, пополняют наши ряды. Поскольку отбор проводит не один, а несколько тренеров, не было ни одного случая, чтобы выбранный ребенок впоследствии был исключен. Обучение и проживание в Баку детей, отобранных из регионов, является обязанностью академии. Мы заботимся не только о том, чтобы обеспечить детей местом для сна, одеждой и питанием, но и о правильной организации их свободного времени. В академии имеются такие ресурсы, как настольный теннис, шахматы и другие настольные игры, а также богатая библиотека. Как академия, мы делаем все возможное, чтобы дети могли всесторонне развиваться».

Интересно, а как обстоят дела в регионах? Обязательно ли ребенку, живущему в провинции, переезжать в столицу ради успешного футбольного будущего?

Координатор футбольной академии «Туран Товуз» рассказал İdman.biz, что в последнее время академия значительно расширила сферу своей деятельности:

«Прием начинается с шести лет. В соответствии с требованиями лицензирования наши команды, состоящие из 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 19-летних юношей, а также 15-летних девушек, принимают участие в соревнованиях, проводимых АФФА. Мы регулярно проводим отборы. "Туран Товуз", сделавший немало шагов для развития детского футбола, запустил новый проект - «Школьник». Наши тренеры участвуют в уроках футбола в школах и отбирают талантливых детей. Группы были созданы в селах, удаленных от центра Товуза, путем назначения квалифицированных тренеров. Мы стараемся оказывать максимальную поддержку детям, не имеющим финансовых возможностей. Кроме того, наши группы действуют в городах Газах, Агстафа и Шамкир. Всего в футбольной академии «Туран Товуз» обучается более 500 детей.

Руководство клуба делает все для развития как тренеров, так и игроков. Помимо обеспечения участия тренеров в курсах по категориям, также организуются стажировки в известных зарубежных академиях. В нашей академии все бесплатно. Клуб предоставляет проживающим здесь детям высококачественное питание, медицинский уход, одежду и образование. Наши команды во всех возрастных группах выезжают на выездные игры за день до матча. Мы делаем все возможное для устранения недостатков. В академии регулярно организуются теоретические и практические занятия. На еженедельных встречах мы обсуждаем проблемы и анализируем наши сильные и слабые стороны».

Мы также узнали позицию АФФА, главной движущей силы процесса. В ответ на запрос İdman.biz пресс-секретарь организации Эльнур Мамедли затронул многие вопросы, в том числе и вопрос отбора:

«При проведении селекции в детском футболе АФФА предлагает клубам через проект «Элитная тренировка» только игроков в возрасте до 13 лет. В следующей возрастной группе - 15, 16, 17, 18, 19 и 21 год - футболисты отбираются главными тренерами национальных сборных и привлекаются к учебно-тренировочным сборам. Кроме того, в АФФА есть скаут, который проводит отбор. Он собирает информацию о футболистах как внутри страны, так и за рубежом и представляет ее техническому отделу. Наконец, мы приглашаем отобранных из их числа на сборы соответствующей возрастной группы и проводим отбор».

По его словам, в последние годы ведется сбор досье на наших соотечественников, проживающих за рубежом, и ведется постоянный мониторинг их деятельности:

«Проводится необходимая работа по направлению талантливых игроков в клубы. Короче говоря, мы относимся ко всем одинаково, независимо от их финансового положения».

Эльнур Мамедли заявил, что АФФА организует лиги U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 и U-14 в 13 центрах:

«В указанных лигах принимают участие 626 команд. Команды из регионов и городов, близлежащих к центрам, каждые выходные собираются в центрах для участия в соревнованиях. Всего в лигах U-15, U-16, U-17 и U-19 (молодежная лига) участвуют 58 команд. Эти лиги организуются по выходным (иногда и в будние дни) по принципу «дома и на выезде». Что касается числа детей-футболистов, то в футболе до 17 лет, то есть до юношеской лиги, занимаются 12 274 мальчика и 720 девочек».

В заключение мы приходим к выводу, что нелогично говорить о развитии детского футбола, пока остаются актуальными такие проблемы, как нехватка полей, низкий уровень профессионализма многих тренеров, нехватка витаминов для детей. Если так будет продолжаться, то через 11 лет мы не найдем даже 11 местных футболистов, которые хорошо играли бы на поле.

Айтадж Сахяд

İdman.biz