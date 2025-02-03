Когда определятся полуфиналисты чемпионата Азербайджана?

Объявлено время проведения ответных матчей четвертьфинала чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

İdman.biz сообщает, что игры состоятся пятого февраля.

Первый полуфиналист определится в матче между «Стар Баку» и «Зиря». Далее сыграют «Галакси» и «Сумгайыт».

В третьем матче дня «Гёйче» встретится с «Азнуром». Завершится этап матчем между командами «Лачын» и «Бирбаша Баку».

Чемпионат Азербайджана

1/4 финала, ответные матчи

Пятое февраля

19:15. «Стар Баку» - «Зиря»

20:30 «Галакси» - «Сумгайыт»

21:45. «Гёйче» - «Азнур»

23:00. «Лачын» - «Бирбаша Баку»

Отметим, что матчи пройдут в Бакинской академии тенниса.

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