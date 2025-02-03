Когда определятся полуфиналисты чемпионата Азербайджана?

Объявлено время проведения ответных матчей четвертьфинала чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
İdman.biz сообщает, что игры состоятся пятого февраля.
Первый полуфиналист определится в матче между «Стар Баку» и «Зиря». Далее сыграют «Галакси» и «Сумгайыт».
В третьем матче дня «Гёйче» встретится с «Азнуром». Завершится этап матчем между командами «Лачын» и «Бирбаша Баку».
Чемпионат Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи
Пятое февраля
19:15. «Стар Баку» - «Зиря»
20:30 «Галакси» - «Сумгайыт»
21:45. «Гёйче» - «Азнур»
23:00. «Лачын» - «Бирбаша Баку»
Отметим, что матчи пройдут в Бакинской академии тенниса.
İdman.biz