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Когда определятся полуфиналисты чемпионата Азербайджана?

Футбол
Новости
3 Февраля 2025 11:50
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Когда определятся полуфиналисты чемпионата Азербайджана?

Объявлено время проведения ответных матчей четвертьфинала чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

İdman.biz сообщает, что игры состоятся пятого февраля.

Первый полуфиналист определится в матче между «Стар Баку» и «Зиря». Далее сыграют «Галакси» и «Сумгайыт».

В третьем матче дня «Гёйче» встретится с «Азнуром». Завершится этап матчем между командами «Лачын» и «Бирбаша Баку».

Чемпионат Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи
Пятое февраля
19:15. «Стар Баку» - «Зиря»
20:30 «Галакси» - «Сумгайыт»
21:45. «Гёйче» - «Азнур»
23:00. «Лачын» - «Бирбаша Баку»

Отметим, что матчи пройдут в Бакинской академии тенниса.

İdman.biz

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