Пирейцы, которых сделал рекордсменами "Карабах"

«Карабах» проиграл последнюю игру этапа Лиги Лиги Европы и опустился на дно турнирной таблицы, а его соперник «Олимпиакос» напрямую вышел в 1/8 финала. Наряду с этим, некоторые игроки представителя Греции благодаря победе над "Карабахом", улучшили свои статистические показатели и стали рекордсменами первого этапа Лиги в истории Лиги Европы.

İdman.biz изучил важность победы над "Карабахом" для "Олимпиакоса".

Прежде всего, давайте упомянем бомбардиров. Перед последним туром у пяти футболистов в Лиге Европы было по пять забитых голов. Среди них был и нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби, который забил два гола в ворота «Карабаха» за четыре минуты, доведя количество своих голов до семи. Поскольку ни один другой игрок не смог сделать то же самое, марокканец стал лучшим бомбардиром этапа Лиги и первым рекордсменом этого этапа. Теперь он будет в лучшем положении, чем его соперники в оставшейся части турнира. Эль-Кааби также стал лучшим бомбардиром-левшой, забив все свои голы левой ногой.

Виктор Осимхен («Галатасарай», 40 и 16) помешал Эль-Кааби стать первым по количеству ударов по воротам (26) и в створ (13).

Игрок также установил рекорд турнира по количеству офсайдов (15). Однако "Карабах" не принял в этом практически никакого участия. Единственный офсайд марокканца в матче последнего тура не имел большого эффекта. Потому что второй по этому показателю после него попадал в положение «вне игры» всего девять раз.

Константинос Цолакис будет удерживать рекорд по количеству сухих матчей (шесть) в Этапе лиги как минимум еще год. Это касается как его самого, так и его команды.

Он пропустил всего три гола в восьми играх, что сделало его вратарем с наименьшим количеством пропущенных голов среди голкиперов, сыгравших более 3 игр на турнире. Здесь рекорд также касается команды.

Вратарь «Олимпиакоса» также отличился в выходах на мяч (16). 14 из этих выходов для голкипера завершились успешно. В этом показателе он более чем вдвое обошел своего ближайшего преследователя.

По неточным передачам Цолакис (108) оказался вторым после Исака Петерсона ("Эльфсборг", 149).

Греческая команда стала лучшей на Этапе лиги по отборам мяча (116).

Вугар Мамедов

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