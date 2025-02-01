Забил два гола "Карабаху", вошел в список лучших бомбардиров мира

Определились футболисты, забившие больше всего голов в международных матчах в 2025 году.

İdman.biz сообщает, что IFFHS составил список тех, кто забил не менее трех голов в национальных сборных и континентальных турнирах в первый месяц года.

Возглавляет список Усман Дембеле. Французский игрок ПСЖ забил четыре гола в Лиге чемпионов.

Еще трое игроков забили в январе столько же голов. Однако по дополнительным показателям они оказались ниже француза.

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес занимает второе место в таблице. Бразилец Родриго из «Реала» занял третью строчку, а грек из «Бенфики» Василис Павлидис - четвертую.

Из 13 игроков в списке девять забили по три гола. Среди них - нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби. Марокканский нападающий довел количество своих голов до трех, забив дважды в ворота «Карабаха» в Лиге Европы два дня назад.

Отметим, что «Карабах» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:3.

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