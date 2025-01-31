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Президент ПФЛ: "Есть приглашение вступить в Ассоциацию мировых лиг"

Футбол
Новости
31 Января 2025 16:14
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Президент ПФЛ: "Есть приглашение вступить в Ассоциацию мировых лиг"

«Встреча с президентом Латвийской высшей лиги Максимом Кривунецом была очень продуктивной».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов в своем заявлении Report.

Глава ПФЛ сообщил, что помимо встречи, которая прошла в атмосфере взаимного обмена мнениями, они посмотрели на стадионе матчи «Сабаил» - «Кяпаз» и «Карабах» - «Туран Товуз» и эти игры оставили у гостя приятные впечатления:

"Отметив матч команд, занимающих последние места, и красоту стадиона, наш гость подчеркнул, что аутсайдеры чемпионата Азербайджана, сильнее по сравнению с латвийской лигой. Во второй встрече он особо отметил силу и качество команд. Кривунец, назвавший единственным минусом небольшое количество зрителей, заявил, что тот факт, что более 11 000 человек смотрели встречу в прямом эфире на YouTube, является очень хорошим показателем. Он выразил удовлетворение организационными вопросами чемпионата и игр. Он также сказал об этом в интервью СМИ. Нашему гостю было интересно то, что игры проходили по базовой системе ПФЛ, все протоколы были электронными, а отчеты представителя АФФА полностью соответствовали стандартам УЕФА. Он отметил, что по возвращении в Латвию попытается внедрить систему в этой сфере у себя в стране".

По словам Самедова, особое внимание Кривунеца привлек сайт, на котором транслировались игры нашего чемпионата:

"Мы также были очень рады, когда Максим подчеркнул, что несмотря на низкие доходы от трансляций, они организованы лучше, чем в странах с высокими доходами. Он также отметил элегантный дизайн официального сайта Профессиональной футбольной лиги, тот факт, что он содержит много информации и архивов, и был приятно удивлен увиденным. В заключение была отмечена необходимость более широкого обмена опытом между нашими чемпионатами. Латвийская Высшая лига, которую представляет Кривунец, является членом Европейской профессиональной футбольной лиги (EPFL). В наших общих интересах установить тесные отношения с другими членами организации, членом которой мы являемся. Кстати, было и несколько приглашений, одним из которых было стать членом Всемирной ассоциации лиг. Эта организация, объединяющая более 40 стран, может сыграть важную роль в укреплении наших международных связей и помочь нашему чемпионату извлечь пользу из международного опыта".

İdman.biz

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