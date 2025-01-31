Футболист, забивший два гола "Карабаху": "Мы можем выиграть Лигу Европы"

«Мы одержали очень важную победу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби.

Нападающий, забивший два гола в матче с «Карабахом» в восьмом туре этапа Лиги Европы, поделился своими мыслями о матче с Cosmote TV:

"Нам удалось напрямую выйти в 1/8 финала. Мы движемся вперед, с нетерпением ждем следующей игры. «Олимпиакос» - команда с великой историей. У нас отличные игроки и великолепные болельщики. Мы все хотим и верим, что сможем выиграть Лигу Европы. Почему нет?"

Отметим, что «Олимпиакос», обыгравший «Карабах» со счетом 3:0, в прошлом сезоне стал победителем Лиги конференций.

İdman.biz