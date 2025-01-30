Махмуд Гурбанов: "Для меня большая честь участвовать в этой игре"

«Тофик Бахрамов - самая известная фигура в азербайджанском футболе».

Как сообщает İdman.biz, об этом ветеран футбола Махмуд Гурбанов заявил журналистам перед юбилейным матчем, посвященным 100-летию легендарного азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова.

Бывший футболист отметил, что для него честь принять участие в таком матче:

"Вчера состоялось замечательное мероприятие, посвященное столетию Тофика Бахрамова. Ветераны, члены их семей и любители футбола поделились своими воспоминаниями, и это была интересная встреча. Мы также решили провести такую ​​дружескую встречу с коллегами и журналистами. Для меня большая честь участвовать в этой игре".

Отметим, что матч состоится на Республиканском стадионе имени Бахрамова.

Айтадж Сахяд

İdman.biz