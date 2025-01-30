Бывший игрок сборной хочет заняться тренерской деятельностью

Эльнур Аллахвердиев, защищавший за свою карьеру честь многих амбициозных команд и долгое время находившийся в тени после того, как повесил бутсы на гвоздь, хочет вернуться в футбол.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 41-летний ветеран на этот раз рассматривает возможность работы тренером.

Аллахвердиев, сыгравший 38 матчей за национальную сборную, встретился с руководителем Сумгайытской футбольной академии Хаканом Суналом по поводу предстоящей работы. Последний отметил, что поговорит по этому поводу с руководством клуба и ответит ветерану-футболисту.

Отметим, что Эльнур завершил карьеру в 2015 году.

İdman.biz