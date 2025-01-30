13 безответных голов от чемпиона - ВИДЕО

Стартовали четвертьфиналы чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялось четыре матча.
В этих матчах был забит 31 гол. В самом результативном матче дня действующий чемпион «Бирбаш Баку» разгромил «Лачын», забив 13 безответных мячей.
Чемпионат Азербайджана
1/4 финала, первые игры
29 января
«Азнур» – «Гёйче» – 6:3
«Сумгайыт» – «Галакси» – 1:0
«Бирбаша Баку» – «Лачын» – 13:0
«Зиря» – «Стар Баку» – 7:1
Отметим, что игры проходили в Бакинской академии тенниса.
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