2 Декабря 2024
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Особенность главного тренера "Сабаха"

Футбол
Новости
2 Декабря 2024 13:51
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Особенность главного тренера "Сабаха"

Стала известна одна из особенностей нового главного тренера "Сабаха" Василия Березуцкого.

Как сообщает İdman.biz, защитник, когда-то выступавший за сборную России и ЦСКА, вошел в список самых веселых футболистов.

Об этом сообщил полузащитник «Рубина» Олег Иванов. За свою карьеру 38-летний ветеран, выступавший за «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Уфу», а также сборную России, ответил на вопрос о самом веселом игроке, с которым он когда-либо был товарищем по команде: «Не назову одного… Дзюба, Вася (Березуцкий), Даку и еще человек пятнадцать".

Отметим, что Березуцкий был назначен главным тренером "Сабаха" на прошлой неделе.

İdman.biz

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