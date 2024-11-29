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Комментарий Курбана Бердыева о поражении после 7 игр: "Эту ошибку допустили мы"

Футбол
Новости
29 Ноября 2024 18:35
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Комментарий Курбана Бердыева о поражении после 7 игр: "Эту ошибку допустили мы"

«К сожалению, эту ошибку допустили мы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер футбольной команды «Туран Товуз» Курбан Бердыев.

Российский эксперт прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Араз-Нахчывана» в 15-м туре Премьер-лиги "Мисли::

«В первом тайме была позиционная игра. Моментов для взятия ворот было не так уж и много. Исключением является только выход Отто Джона один на один. В таких матчах игра идет до первой ошибки. К сожалению, эту ошибку допустили мы. В команде есть конкуренция. «Араз-Нахчыван» – хорошо организованная команда, которая хорошо играет в обороне и поэтому пропускает мало".

Отметим, что «Туран Товуз» проиграл впервые после семи игр без поражений в чемпионате.

İdman.biz

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