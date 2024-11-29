Гол Яссина Бензии номинирован на премию Ференца Пушкаша - ВИДЕО

ФИФА объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша за лучший гол 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, в списке есть и имя футболиста "Карабаха" Яссина Бензиа.

Его эффектный гол в ворота ЮАР в составе сборной Алжира - претендент на звание лучшего гола года.

В списке на премию 11 игроков. Лучший из 11 голов, забитых в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года, будет определен голосованием.

Список кандидатов

Хасан аль-Хайдос (Катар – Китай);

Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестер Сити Уондерерс»);

Яссин Бензия (Алжир – ЮАР);

Уолтер Боу («Ланус» — «Тигре»);

Майко Чиринос (Коста-Рика – Гондурас);

Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне»);

Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»);

Мухаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург»);

Денис Омеди (КСК – «Китара»);

Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор»);

Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити»);

Отметим, что голосование завершится 10 декабря.

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