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Жорж Микаутадзе: "Однажды я обязательно приеду в Баку" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
29 Ноября 2024 09:16
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Жорж Микаутадзе: "Однажды я обязательно приеду в Баку" - ИНТЕРВЬЮ

После матча пятого тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Лионом» (1:4) футболист гостей Жорж Микаутадзе дал интервью сайту Apasport.az.

Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал матч.

– Как бы вы прокомментировали игру?

– В первом тайме нам было немного сложно. Во втором тайме главный тренер изменил стиль игры. Это помогло, так мы забили больше голов.

– Вы довольны победой?

– Мы приехали в Баку за тремя очками. Нам было важно не забить много голов, а победить.

– Что вы можете сказать о «Карабахе»?

– «Карабах» - очень хорошая команда. У него было много шансов забить. К счастью, команда не смогла воспользоваться этими возможностями. Мы забили больше. Мне понравилась игра «Карабаха».

– Вы успели прогуляться по Баку? Вам понравился наш город?

– Пока мы были в Баку, я погулял по городу. Мне очень понравилась ваша столица. У вас красивый город. Однажды, я обязательно приеду сюда на отдых.

İdman.biz

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