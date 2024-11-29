Жорж Микаутадзе: "Однажды я обязательно приеду в Баку" - ИНТЕРВЬЮ

После матча пятого тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Лионом» (1:4) футболист гостей Жорж Микаутадзе дал интервью сайту Apasport.az.
Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал матч.
– Как бы вы прокомментировали игру?
– В первом тайме нам было немного сложно. Во втором тайме главный тренер изменил стиль игры. Это помогло, так мы забили больше голов.
– Вы довольны победой?
– Мы приехали в Баку за тремя очками. Нам было важно не забить много голов, а победить.
– Что вы можете сказать о «Карабахе»?
– «Карабах» - очень хорошая команда. У него было много шансов забить. К счастью, команда не смогла воспользоваться этими возможностями. Мы забили больше. Мне понравилась игра «Карабаха».
– Вы успели прогуляться по Баку? Вам понравился наш город?
– Пока мы были в Баку, я погулял по городу. Мне очень понравилась ваша столица. У вас красивый город. Однажды, я обязательно приеду сюда на отдых.
İdman.biz