28 Ноября 2024
RU

Аднан Ахмедзаде будет руководить азербайджанским клубом

Футбол
Новости
28 Ноября 2024 14:34
13
Аднан Ахмедзаде будет руководить азербайджанским клубом

Аднан Ахмедзаде, известный бизнесмен и бывший сотрудник SOCAR, обратил взор и на азербайджанский футбол.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Prosport.az, Ахмедзаде, имеющий хорошие отношения с международным футбольным миром, особенно с испанским клубом "Барселона", с января войдет в руководство клуба "Мингячевир", выступающего в I лиге.

Бизнесмен, который привез в Баку бразильского чемпиона мира Роналдиньо и президента «Барселоны» Жоана Лапорту в связи с мероприятием COP29 и поддерживает дружеские отношения со знаменитым аргентинским футболистом, чемпионом мира Лионелем Месси, теперь хочет попробовать себя в профессиональном футболе. Главной целью Ахмедзаде станет возрождение «Мингячевира», развитие профессионального футбола в этом городе и возвращение клубу былой славы.

По этой причине клубом больше не будет руководить Аяз Алиев, уроженец Мингячевира, работающий руководителем аппарата Министерства экономики. Также ожидается, что его одноклассник Нурлан Ахмедов будет отстранен от должности председателя правления.

Новым названием клуба, скорее всего, будет АСТА или «АСТА-Мингячевир». АСТА - Аzerbaijan Sport Talents Academy - название детской футбольной школы А.Ахмедзаде. Благодаря хорошим отношениям с «Барселоной», в этом году несколько азербайджанских детей из АСТА учатся в Академии «Марсет».

Также ожидается, что футболисты АСТА, выступающие в настоящее время в лигах младшей возрастной группы АФФА, будут переведены на баланс клуба «Мингячевир».

Аднан Ахмедзаде намерен на длительный срок взять в аренду принадлежащий Министерству молодежи и спорта Мингячевирский городской стадион и в дальнейшем улучшить здесь инфраструктуру.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Большинство игроков сборной пожаловалось АФФА на Рамиля Шейдаева - ПРИЧИНА
15:40
Азербайджанский футбол

Большинство игроков сборной пожаловалось АФФА на Рамиля Шейдаева - ПРИЧИНА

Разве Фернанду Сантуш не видит всего этого?
ПРОГНОЗ знаменитостей на игру "Карабах" - "Лион"
15:21
Азербайджанский футбол

ПРОГНОЗ знаменитостей на игру "Карабах" - "Лион"

Известные люди Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz в связи с матчем, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова
Жуниньо просмотрят в матче против "Лиона"
15:18
Азербайджанский футбол

Жуниньо просмотрят в матче против "Лиона"

Сербы, желающие видеть Олавио в своей команде, намерены следить за ним более пристально
Муарем Муарем: "Карабах" обыграет "Лион" - ИНТЕРВЬЮ
15:10
Азербайджанский футбол

Муарем Муарем: "Карабах" обыграет "Лион" - ИНТЕРВЬЮ

Северомакедонский футболист прокомментировал игры бывшей команды
Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа
14:43
Мировой футбол

Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа

С 46-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года
Объявлены арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"
13:40
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Нефтчи" - "Карабах"

Стали известны назначения 15-го тура Премьер-лиги Мисли

Самое читаемое

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
26 Ноября 19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы
Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО
26 Ноября 18:33
Азербайджанский футбол

Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО

Он отметил, что назначение в "Сабах" стало для него прекрасной возможностью