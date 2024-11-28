Аднан Ахмедзаде будет руководить азербайджанским клубом

Аднан Ахмедзаде, известный бизнесмен и бывший сотрудник SOCAR, обратил взор и на азербайджанский футбол.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Prosport.az, Ахмедзаде, имеющий хорошие отношения с международным футбольным миром, особенно с испанским клубом "Барселона", с января войдет в руководство клуба "Мингячевир", выступающего в I лиге.

Бизнесмен, который привез в Баку бразильского чемпиона мира Роналдиньо и президента «Барселоны» Жоана Лапорту в связи с мероприятием COP29 и поддерживает дружеские отношения со знаменитым аргентинским футболистом, чемпионом мира Лионелем Месси, теперь хочет попробовать себя в профессиональном футболе. Главной целью Ахмедзаде станет возрождение «Мингячевира», развитие профессионального футбола в этом городе и возвращение клубу былой славы.

По этой причине клубом больше не будет руководить Аяз Алиев, уроженец Мингячевира, работающий руководителем аппарата Министерства экономики. Также ожидается, что его одноклассник Нурлан Ахмедов будет отстранен от должности председателя правления.

Новым названием клуба, скорее всего, будет АСТА или «АСТА-Мингячевир». АСТА - Аzerbaijan Sport Talents Academy - название детской футбольной школы А.Ахмедзаде. Благодаря хорошим отношениям с «Барселоной», в этом году несколько азербайджанских детей из АСТА учатся в Академии «Марсет».

Также ожидается, что футболисты АСТА, выступающие в настоящее время в лигах младшей возрастной группы АФФА, будут переведены на баланс клуба «Мингячевир».

Аднан Ахмедзаде намерен на длительный срок взять в аренду принадлежащий Министерству молодежи и спорта Мингячевирский городской стадион и в дальнейшем улучшить здесь инфраструктуру.

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