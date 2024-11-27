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Азербайджанский футболист покинул тайский клуб

Футбол
Новости
27 Ноября 2024 12:04
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Азербайджанский футболист покинул тайский клуб

Мамед Гулиев, выступающий в Таиланде, недавно покинул команду, с которой подписал контракт некоторое время назад.

Как сообщает İdman.biz, об этом Sportal. az сообщил сам игрок.

Он расстался с Таиландским клубом третьей лиги «Ауу Интер Бангкок». Гулиев в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.

За свою карьеру 29-летний футболист играл в клубах «Раван», «Интер» (ныне «Шамахы»), «Шувелан», «Кампхенгпхет», «Касем Бундит», «Тхонбури Юнайтед», «Уттарадит», «Сарабури» (все Таиланд).

İdman.biz

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