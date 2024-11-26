Азербайджанский футболист, которому угрожали жалобой в УЕФА, вернулся

Ранее сообщалось, что Амиль Юнанов, который в начале сезона договорился с албанской командой «Билис», вернулся на родину из-за того, что его карьера в Европе сложилась не так, как он хотел.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 31-летний форвард был вынужден вернуться в лагерь "Билиса".

Албанский клуб заставил покинувшего команду игрока вернуться. Было сказано, что в противном случае на него пожалуются в УЕФА.

Отметим, что срок контракта Амиля с «Билисом» истечет в июне 2024 года.

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