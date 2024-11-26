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Джунейт Чакыр назначен на еврокубковую игру "Карабаха"

Футбол
Новости
26 Ноября 2024 12:12
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Джунейт Чакыр назначен на еврокубковую игру "Карабаха"

В Баку прилетит известный турецкий футбольный арбитр Джунейт Чакыр.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бывший рефери, который в настоящее время работает председателем Судейского комитета Федерации футбола Грузии, назначен на еврокубковую игру "Карабаха".

Он выполнит функцию судьи-инспектора в матче пятого тура Лиги Европы "Карабах" - "Лион", который состоится в Баку. Представителем УЕФА на встрече будет Аристейдис Ставропулос из Греции.

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", который пройдет 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

İdman.biz

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