Джунейт Чакыр назначен на еврокубковую игру "Карабаха"

В Баку прилетит известный турецкий футбольный арбитр Джунейт Чакыр.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бывший рефери, который в настоящее время работает председателем Судейского комитета Федерации футбола Грузии, назначен на еврокубковую игру "Карабаха".
Он выполнит функцию судьи-инспектора в матче пятого тура Лиги Европы "Карабах" - "Лион", который состоится в Баку. Представителем УЕФА на встрече будет Аристейдис Ставропулос из Греции.
Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", который пройдет 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.
İdman.biz