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Публикация футболиста сборной Азербайджана

Футбол
Новости
25 Ноября 2024 20:00
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Публикация футболиста сборной Азербайджана

Антон Кривоцюк, футболист сборной Азербайджана, сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте.

İdman.biz сообщает, что 26-летний защитник, выступающий за «Тэджон Хана Ситизен», оценил итоги чемпионата Южной Кореи.

Кривоцюк заявил, что горд представлять команду:

«Сезон 2024 года завершен. Мы выполнили свой долг. Трудно сказать, как нам это удалось, но мы сделали это вместе. Ваша поддержка на протяжении всего сезона была выдающейся. Вы этого заслуживаете. Давайте лучше подготовимся к следующему сезону и вместе будем двигаться к цели. Я горжусь тем, что играю за клуб с лучшими болельщиками Южной Кореи».

Отметим, что в чемпионате Южной Кореи выступают 12 команд. «Тэджон Хана Ситизен» завершил сезон на 8-м месте с 48 очками после 38 туров.

İdman.biz

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