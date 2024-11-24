Команда Джошгуна не смогла выиграть, пропустив на 90+3-й минуте

Футбольная команда «Бандырмаспор», за которую выступает Джошгун Диниев, провела свою очередную игру в первой лиге Турции.

İdman.biz сообщает, что команда нашего представителя встречалась с «Коджаэлиспором».

Во встрече с лидером «Бандырмаспор» упустил победу на последней минуте. Матч, в котором Джошгун находился на поле 77 минут, завершился со счетом 2:2. Хозяевам поля удалось избежать поражения на 90+3-й минуте. Два потерянных очка не позволили команде Диниева выйти на 1-е место.

Отметим, что «Бандырмаспор» набрал 25 очков. У лидера «Коджаэлиспора» 26 баллов.

İdman.biz