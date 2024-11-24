Вадим Васильев ищет работу: "Первое предложение уже поступило"

"Я чувствую себя хорошо".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев.

51-летний нападающий-ветеран, перенесший инсульт в начале февраля этого года, рассказал, что его лечение продолжается:

"Я хожу на физиотерапию. Врачи говорят, что постепенно все идет на поправку. После этого еще два месяца буду ходить на физиотерапию. Я знаю об улучшении своего здоровья".

Васильев также подчеркнул, что ждет предложений о работе:

"Я больше не хочу сидеть дома. На данный момент поступило первое предложение. «Шафа» видит меня помощником тренера. Если получится, я буду работать".

Банучичек Гусейнли

İdman.biz