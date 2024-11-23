12-летняя футболистка: Хочу стать капитаном сборной Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Джалилабада

Зейнаб Танривердиева, 12-летняя жительница села Шихлар Джалилабадского района, стала очень популярной, особенно в последние дни, благодаря своему футбольному таланту.

Как сообщает İdman.biz, сотрудник Report побеседовал с Зейнаб и ее семьей в деревне, где живет талантливая юная футболистка.

Зейнаб, которая сейчас учится в 7-м классе, объяснила свой интерес к футболу «магией» мировой звезды Криштиану Роналду:

«Когда мне было еще девять лет, наблюдая за финтами Криштиану Роналду на компьютере, я очень увлеклась футболом. После этого начала играть в футбол пластиковыми крышечками от бутылок. Несмотря на увлечение, родители не разрешали мне играть в футбол. Но, увидев мою игру, они начали меня поддерживать.

Моя учительница рассказала, что в Джалилабаде будет сформирована женская футбольная команда. Я тоже присоединилась к этой команде. Но потом эта команда закрылась и я начала тренироваться в команде мальчиков. Они сняли меня на видео во время тренировки и поделились им. Тренеры увидели это видео и пригласили меня в команду «Сабах». Я хочу построить успешную футбольную карьеру и в будущем стать капитаном сборной Азербайджана».

Отец Зейнаб, Зохраб Танривердиев, сначала с удивлением и колебанием воспринял увлечение дочери футболом, но затем ему пришлось изменить свое мнение:

«Сначала мне это показалось странным. Я думал, куда девочка, куда футбол?! Потому что я понятия не имел, что девочки играют в футбол. Когда я приходил домой с работы, то видел, что она играет в футбол пластиковыми крышечками. Я даже однажды собрал их и выбросил в мусор, потому что они мешали мне, когда я ставил машину во дворе. Однажды было 3 часа ночи. Я увидел, что Зейнаб тренируется с мячом во дворе. После этого я разрешил ей играть в футбол и начал поддерживать».

Видеорепортаж о Зейнаб:

İdman.biz