Наш соотечественник, выступающий в Грузии: "АФФА пытается решить вопросы с документами"

Футболист Рауль Гаджиев, родившийся в Грузии и в настоящее время выступающий в этой стране, дал комментарий сайту Sportal.az.

İdman.biz сообщает, что игрок, которого АФФА хотела национализировать и привлечь в нашу сборную U-19, так и не дебютировал в ней.

Наш соотечественник, проживающий в Грузии, в ближайшее время может сыграть за нашу основную сборную. Рауль, который играет в клубе "Спаери" в низшей лиге Грузии, заявил, что у него есть шанс сыграть за Азербайджан:

"Из-за проблем с документами я не смог сыграть в отборочных матчах чемпионата Европы в составе сборной U-19. В настоящее время тренеры АФФА и национальных сборных пытаются решить вопросы с документами. Если будет получен азербайджанский паспорт, это не помешает моей игре в Грузии. Мне бы очень хотелось сыграть в Азербайджане. Передо мной стоял выбор между сборными Грузии и Азербайджана U-19. В итоге я выбрал Азербайджан. Однако из-за проблем с документами не смог помочь нашей стране. Надеюсь, что вопросы с документами будут решены до того и я буду играть за нашу сборную".

Он также сообщил, что намерен играть в Премьер-лиге Азербайджана:

"Хоть я и нахожусь в Грузии, но также смотрю игры чемпионата Азербайджана. Когда я был членом сборной U-19, вопрос паспорта стоял на повестке дня. На тот момент переговоры шли с 2-3 клубами. На данном этапе новостей нет. Все зависит от паспорта. Я хотел бы играть в Премьер-лиге. Время покажет, как будет".

Отметим, что Рауль родом из Азербайджана, родился в Рустави, Грузия. В прошлом году его включили в нашу сборную U-19, но он не смог играть за нашу сборную, потому что ему не дали местный паспорт.

İdman.biz