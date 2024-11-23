23 Ноября 2024
RU

Наш соотечественник, выступающий в Грузии: "АФФА пытается решить вопросы с документами"

Футбол
Новости
23 Ноября 2024 11:55
39
Наш соотечественник, выступающий в Грузии: "АФФА пытается решить вопросы с документами"

Футболист Рауль Гаджиев, родившийся в Грузии и в настоящее время выступающий в этой стране, дал комментарий сайту Sportal.az.

İdman.biz сообщает, что игрок, которого АФФА хотела национализировать и привлечь в нашу сборную U-19, так и не дебютировал в ней.

Наш соотечественник, проживающий в Грузии, в ближайшее время может сыграть за нашу основную сборную. Рауль, который играет в клубе "Спаери" в низшей лиге Грузии, заявил, что у него есть шанс сыграть за Азербайджан:

"Из-за проблем с документами я не смог сыграть в отборочных матчах чемпионата Европы в составе сборной U-19. В настоящее время тренеры АФФА и национальных сборных пытаются решить вопросы с документами. Если будет получен азербайджанский паспорт, это не помешает моей игре в Грузии. Мне бы очень хотелось сыграть в Азербайджане. Передо мной стоял выбор между сборными Грузии и Азербайджана U-19. В итоге я выбрал Азербайджан. Однако из-за проблем с документами не смог помочь нашей стране. Надеюсь, что вопросы с документами будут решены до того и я буду играть за нашу сборную".

Он также сообщил, что намерен играть в Премьер-лиге Азербайджана:

"Хоть я и нахожусь в Грузии, но также смотрю игры чемпионата Азербайджана. Когда я был членом сборной U-19, вопрос паспорта стоял на повестке дня. На тот момент переговоры шли с 2-3 клубами. На данном этапе новостей нет. Все зависит от паспорта. Я хотел бы играть в Премьер-лиге. Время покажет, как будет".

Отметим, что Рауль родом из Азербайджана, родился в Рустави, Грузия. В прошлом году его включили в нашу сборную U-19, но он не смог играть за нашу сборную, потому что ему не дали местный паспорт.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

14 голов в 2 матчах Бундеслиги - ВИДЕО
21:21
Мировой футбол

14 голов в 2 матчах Бундеслиги - ВИДЕО

В немецкой Бундеслиге состоялось 5 игр 11-го тура
"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Джавид Гусейнов: "Мы не смогли продержаться 90 минут"
20:25
Азербайджанский футбол

Джавид Гусейнов: "Мы не смогли продержаться 90 минут"

Молодому наставнику нужно время
Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
"Гол месяца" забил игрок "Сабаила"
19:07
Футбол

"Гол месяца" забил игрок "Сабаила"

Отличился полузащитник «Сабаила» ​​Самир Абдуллаев
Перепутал логотипы команд и был уволен
18:32
Мировой футбол

Перепутал логотипы команд и был уволен

"Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию"

Самое читаемое

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"
"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО
22 Ноября 18:51
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО

Сегодня стартовал XIV тур Премьер-лиги
Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО
22 Ноября 09:05
Мировой футбол

Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии