Главный тренер "Анкарагюджю": "Ренату Дадашову нужно время"

Ренат Дадашов, игрок сборной Азербайджана по футболу, выступающий за турецкую команду "Анкарагюджю", не до конца оправился от травмы.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер турецкого клуба Кенан Коджак.

Несмотря на то, что Ренат Дадашов поехал с командой на сборы в Анталью, наставник заявил, что футболисту нужно время: "Его лечение продолжается. Скоро мы увидим его на поле».

25-летний игрок, прооперированный 21 октября, не попал в состав на игры сборной Азербайджана против Эстонии и Швеции. В сезоне 2024/2025 в "Анкарагюджю" Ренат забил 2 гола в 9 матчах.

Отметим, что команда Дадашова встретится с «Гянджлярбирлийи» в дерби Анкары в рамках 13-го тура Первой лиги Турции.

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