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Представитель АФФА на заседании УЕФА

Футбол
Новости
22 Ноября 2024 10:55
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Представитель АФФА на заседании УЕФА

Директор Департамента Лицензирования Клубов АФФА Эльчин Мамедов принял участие в заседании Комитета УЕФА по лицензированию клубов.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В ходе заседания члены комитета обсудили следующие вопросы:
- Координация выплат солидарности, предоставляемых УЕФА клубам с процессом лицензирования с текущего сезона;
- Обзор работы, проделанной УЕФА в сфере системы лицензирования за последний сезон;
- Правила, связанные с владением несколькими клубами одной организацией или лицом (мульти-клубная собственность);
- Обзор статистического отчета, опубликованного УЕФА, и другие вопросы.

İdman.biz

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