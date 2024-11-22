Представитель АФФА на заседании УЕФА

Директор Департамента Лицензирования Клубов АФФА Эльчин Мамедов принял участие в заседании Комитета УЕФА по лицензированию клубов.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В ходе заседания члены комитета обсудили следующие вопросы:

- Координация выплат солидарности, предоставляемых УЕФА клубам с процессом лицензирования с текущего сезона;

- Обзор работы, проделанной УЕФА в сфере системы лицензирования за последний сезон;

- Правила, связанные с владением несколькими клубами одной организацией или лицом (мульти-клубная собственность);

- Обзор статистического отчета, опубликованного УЕФА, и другие вопросы.

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