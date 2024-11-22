Представитель АФФА на заседании УЕФА

Директор Департамента Лицензирования Клубов АФФА Эльчин Мамедов принял участие в заседании Комитета УЕФА по лицензированию клубов.
Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
В ходе заседания члены комитета обсудили следующие вопросы:
- Координация выплат солидарности, предоставляемых УЕФА клубам с процессом лицензирования с текущего сезона;
- Обзор работы, проделанной УЕФА в сфере системы лицензирования за последний сезон;
- Правила, связанные с владением несколькими клубами одной организацией или лицом (мульти-клубная собственность);
- Обзор статистического отчета, опубликованного УЕФА, и другие вопросы.
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