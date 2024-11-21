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Футболист, который сыграет в Баку, будет национализирован

Футбол
Новости
21 Ноября 2024 16:12
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Футболист, который сыграет в Баку, будет национализирован

Райан Шерки, ведущий игрок "Лиона", который будет гостем "Карабаха" в V туре Лиги Европы, стоит перед выбором как в клубной, так и в национальной карьере.

Как сообщает İdman.biz, Итальянская федерация футбола заинтересована в национализации 21-летнего полузащитника.

Главный тренер Лучано Спаллетти хочет видеть в своей команде Райана, имеющего французские и алжирские паспорта. Уроженец Италии Шерки играл в молодежной сборной Франции, но в основной сборной шанса не получил. Поэтому за него борется не только Италия, но и Алжир.

Игра в «Лионе» также может открыть Шерки путь в Премьер-лигу. Он находится в трансферном списке «Ливерпуля». Английский клуб также начал переговоры по поводу его трансфера.

Отметим, что "Лион" сыграет с "Карабахом" в Баку 28 ноября.

İdman.biz

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