Вратарь сборной в "Ханкенди"

Футбольный клуб «Ханкенди» пополнил свою команду еще одним игроком сборной.

Как сообщает İdman.biz, представитель Лиги регионов усилился вратарем сборной Азербайджана по пляжному футболу Эльчином Гасымовым.

Для 35-летнего опытного вратаря это будет седьмой клуб во взрослом футболе. До сих пор он защищал честь команд «Мингячевир», «Габала», «Интер», «Шуша Карабах», «Гарадаг Локбатан» и «Хазар» (Баку).

Отметим, что до Гасымова в составе «Ханкенди» появились игроки нашей сборной по мини-футболу Зия Мамедли, Алиакпер Шабиев и Тамраз Амирджанов.

İdman.biz