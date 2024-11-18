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Бранимир Субашич: "Сборной Азербайджана нужен энергичный и молодой главный тренер"

Футбол
Новости
18 Ноября 2024 17:35
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Бранимир Субашич: "Сборной Азербайджана нужен энергичный и молодой главный тренер"

"Еще ничего не закончено. Остался матч со Швецией. Хочется верить, что завтра будет хороший результат".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, об этом заявил ветеран сборной Азербайджана по футболу Бранимир Субашич.

Он прокомментировал нынешнее состояние сборной:

«Конечно, это печальная ситуация. Однако мы ожидали хороших результатов от сборной. Но этого не произошло. Еще ничего не закончилось. Предстоит встреча со Швецией. Я думал, что качество игры сборной Азербайджана повысится. Но ничего не происходит. В чем причина, почему так, я не понимаю. Я знаю только, что необходимо строить новую команду из молодых игроков. Потому что по-другому ничего не получается. Похоже, игроки готовятся к игре с большой мотивацией. Слежу за подготовкой, читаю СМИ. Знаете, в сборной в каждой игре нужно быть мотивированным. Другого пути нет и не бывает. Но я не понимаю, что происходит. Просто хочу верить, что завтра будет хороший результат».

Субашич также высказал свое мнение о работе главного тренера нашей сборной Фернанду Сантуша:

«Фернанду Сантуш - большой тренер с высокими результатами. Но у него не та энергия. Я очень уважаю Сантуша. Он был чемпионом Европы в составе Португалии и работал в больших клубах. Нашей сборной просто нужен кто-то энергичный, молодой, желающий результатов, "горящий" ради этого. Я просто не знаю, поменяют главного тренера или нет. Вряд ли они сделают это сейчас. Подождем и посмотрим, как пойдет. В Азербайджане есть условия и ресурсы для футбола. Возможно, на все нужно время. Но времени нет».

İdman.biz

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