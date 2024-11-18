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Октай Абдуллаев: "Все ветераны переживают за нашу сборную"

Футбол
Новости
18 Ноября 2024 17:00
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Октай Абдуллаев: "Все ветераны переживают за нашу сборную"

«Команда хорошо сыграла в последнем матче, у нас были моменты, но мы просто не смогли забить. Для нас главным был результат. Фернанду Сантуш возглавил сборную недавно. Он ничего не может сделать с игроками, которые есть в его распоряжении. Футболисты должны больше играть в Премьер-лиге».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, об этом заявил глава Союза футбольных ветеранов Азербайджана Октай Абдуллаев.

Руководитель Союза подчеркнул, что ветераны переживают за результаты и что национальная сборная очень плохо выступила на отборочном этапе:

«Наша сборная в этом году очень плохо выступает в Лиге наций. Вот почему мы вылетаем в лигу D. Все ветераны переживают за нашу сборную. Нам бы очень хотелось, чтобы команда занимала более высокие места, но этого не происходит. Еще раз говорю: необходимо использовать футбольное мастерство ветеранов, которые сражались в сборной. Те же слова применимы и к клубам. Они должны доверять ветеранам».

Отметим, что во встрече, состоявшейся 16 ноября в Габале, наша сборная сыграла вничью с Эстонией (0:0).

İdman.biz

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