Йон-Даль Томассон: "Мы этим не ограничимся"

«Даже если мы займем первое место в группе, то этим не ограничимся».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Швеции по футболу Йон-Даль Томассон.

Опытный специалист провел пресс-конференцию накануне завтрашнего матча Лиги наций УЕФА против Азербайджана. Томассон подчеркнул, что они выйдут на поле, чтобы победить:

«Мы хотим быть лучшими в лиге С. Тем самым мы обеспечим себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Но перед игрой с Азербайджаном есть вопросы к некоторым игрокам. Ждем окончательного заключения врачей. Сегодня или завтра утром будем точно знать, сыграют они или нет. У 2-3 игроков есть проблемы с физическим состоянием. Нашим капитаном в этой встрече будет Деян Кулушевски».

Отметим, что завтрашняя игра Швеция - Азербайджан начнется в 23:45 по бакинскому времени.

İdman.biz