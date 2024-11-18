«Я не хочу об этом говорить. Это вопрос между мной и клубом».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24. az рассказал тренер вратарей Виталий Ковалев, покинувший «Сабах».

47-летний специалист также заявил, что открыт для новых предложений:

«Безусловно, что-то случилось, раз я покинул такой клуб, как «Сабах». Пожалуйста, не задавайте больше вопросов. Не буду раскрывать, кем или чем я недоволен, почему ушел с работы. Я пока отдыхаю. Надеюсь, скоро снова начну работать».

Отметим, что Ковалев работал в «Сабахе» с 2018 года.

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