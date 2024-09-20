"Мы завоевали 3 важных очка"

«Мы знали, что нас ждет трудная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов.

Опытный специалист прокомментировал победу над «Кяпазом» в VII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Каждый матч - это возможность для «Кяпаза» совершить камбэк. Я благодарю своих игроков. Они блестяще сражались в первые 15 минут. Правда, многие голевые эпизоды нам не удалось реализовать. Но это нормально. Мы завоевали 3 очень важных очка. После этого будет еще сложнее. Мы продолжим наш путь».

Отметим, что "Шамахы", дважды забивший в первом тайме, до конца сохранил победный счет 2:0.

İdman.biz