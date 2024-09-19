Президент Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона "Имарет" в городе Агдам

İdman.biz сообщает, что 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона «Имарет» в городе Агдам.
Новость обновляется
İdman.biz
İdman.biz сообщает, что 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона «Имарет» в городе Агдам.
Новость обновляется
İdman.biz
Между игроком и клубом в сезоне 2023/2024 заключен контракт сроком 2+1 год
"Буду усердно работать, чтобы показать свои навыки в предстоящих играх"
ФИФА опубликовала новый рейтинговый список национальных сборных
"Мне позвонили, что тренерский штаб и руководство хотят видеть тебя в команде"
Международная федерация дзюдо после Гран-При в Загреба обновила мировой рейтинг
"Азербайджанский народ гордится нашими паралимпийцами"
Оба путешественника преодолели 186 миль (300 километров), чтобы добраться до Азербайджана