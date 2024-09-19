19 Сентября 2024
RU

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона "Имарет" в городе Агдам

Футбол
Новости
19 Сентября 2024 14:41
33
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона "Имарет" в городе Агдам

İdman.biz сообщает, что 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона «Имарет» в городе Агдам.

Новость обновляется

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гара Гараев покинул "Нефтчи"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
14:22
Азербайджанский футбол

Гара Гараев покинул "Нефтчи"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Между игроком и клубом в сезоне 2023/2024 заключен контракт сроком 2+1 год
"Я хочу приложить все усилия и помочь своей команде"
13:12
Азербайджанский футбол

"Я хочу приложить все усилия и помочь своей команде"

"Буду усердно работать, чтобы показать свои навыки в предстоящих играх"
Наша сборная опустилась в рейтинге ФИФА
12:27
Азербайджанский футбол

Наша сборная опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинговый список национальных сборных
"Постараюсь вернуться в сборную"
12:18
Азербайджанский футбол

"Постараюсь вернуться в сборную"

"Это одно из моих главных желаний"
Амиль Юнанов: "Никогда не поздно"
10:24
Азербайджанский футбол

Амиль Юнанов: "Никогда не поздно"

"Мне позвонили, что тренерский штаб и руководство хотят видеть тебя в команде"
Объявлены назначения VII тура Премьер-лиги Мисли
10:22
Азербайджанский футбол

Объявлены назначения VII тура Премьер-лиги Мисли

Центральная игра тура - матч между "Карабахом" и "Нефтчи"

Самое читаемое

Байрамов поднялся в Топ-12 мирового рейтинга, Гейдаров и Коцоев уверенно лидируют
16 Сентября 16:12
Дзюдо

Байрамов поднялся в Топ-12 мирового рейтинга, Гейдаров и Коцоев уверенно лидируют

Международная федерация дзюдо после Гран-При в Загреба обновила мировой рейтинг
Фарид Гаибов встретился с паралимпийцами - ФОТО
16 Сентября 20:28
Париж-2024

Фарид Гаибов встретился с паралимпийцами - ФОТО

"Азербайджанский народ гордится нашими паралимпийцами"
Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
17 Сентября 18:48
Другие

Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Оба путешественника преодолели 186 миль (300 километров), чтобы добраться до Азербайджана
Тото Вольфф: "Мы знали, что Хэмилтону придется пострадать в бакинской гонке"
16 Сентября 18:25
Формула 1

Тото Вольфф: "Мы знали, что Хэмилтону придется пострадать в бакинской гонке"

"Так и получилось"