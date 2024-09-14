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На футболиста соперника "Карабаха" могут подать в суд

Футбол
Новости
14 Сентября 2024 14:57
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На футболиста соперника "Карабаха" могут подать в суд

Ришарлисон, нападающий «Тоттенхэма», соперника «Карабаха» в Лиге Европы, попал в беду.

İdman.biz сообщает, что бывший личный помощник футболиста может подать на него в суд.

По данным британской прессы, увольнение бразильским футболистом своего бывшего помощника без предупреждения негативно отразилось на его психологическом состоянии. Даже его жена подала на развод.

Подчеркивается, что Ришарлисон отказался официально оформить сотрудника во время работы, не перечислил вовремя необходимую зарплату, а также не предоставил отпуск. Кроме того, сообщается, что нападающий «Тоттенхэма» оскорбил своего бывшего помощника.

Отметим, что 26 сентября в Лондоне "Карабах" встретится с "Тоттенхэмом".

İdman.biz

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