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Словацкий генсек: "Результат матча с Швецией не соответствовал игре на поле" - Эксклюзив

Футбол
Новости
8 Сентября 2024 11:00
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Словацкий генсек: "Результат матча с Швецией не соответствовал игре на поле" - Эксклюзив

Генеральный секретарь Словацкого футбольного союза Петер Паленчик эксклюзивно для İdman.biz рассказал о сборной Азербайджана и предстоящей игре:

"Мы считаем сборную Азербайджана очень компактной, которая значительно выросла за последний год. Кроме того, результат матча с Швецией не соответствовал игре на поле. Поэтому мы очень серьезно готовим нашу команду к матчу, так как нам предстоит встретиться с сильной и организованной командой".

Напомним, что матч Лиги наций УЕФА Словакия - Азербайджан состоится сегодня в Кошице и начнётся в 20:00 по бакинскому времени.

Расим Мовсумзаде
İdman.biz

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