Словацкий генсек: "Результат матча с Швецией не соответствовал игре на поле" - Эксклюзив

Генеральный секретарь Словацкого футбольного союза Петер Паленчик эксклюзивно для İdman.biz рассказал о сборной Азербайджана и предстоящей игре:

"Мы считаем сборную Азербайджана очень компактной, которая значительно выросла за последний год. Кроме того, результат матча с Швецией не соответствовал игре на поле. Поэтому мы очень серьезно готовим нашу команду к матчу, так как нам предстоит встретиться с сильной и организованной командой".

Напомним, что матч Лиги наций УЕФА Словакия - Азербайджан состоится сегодня в Кошице и начнётся в 20:00 по бакинскому времени.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz