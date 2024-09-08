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Завершился международный турнир "Ulduz Cup" - ФОТО

Футбол
Новости
8 Сентября 2024 09:42
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Завершился международный турнир "Ulduz Cup" - ФОТО

В «Спортивной столице» городе Губе завершился международный турнир среди футболистов до 12 лет «Ulduz Cup».

Как сообщает İdman.biz, в матче за третье место на Губинском Олимпийском спортивном комплексе команда «Бунёдкор» (Узбекистан) одержала победу над командой «Сабуртало» (Гутюстан).

В финале минское «Динамо» (Беларусь) одолело команду ФА «Улдуз» и стало победителем соревнований. Второе и третье места заняли команды ФА «Улдуз» и «Бунёдкор» соответственно.

Отметим, что в соревновании, организованном совместно Министерством молодежи и спорта, АФФА и Футбольной академией «Улдуз», приняли участие 8 команд из 5 стран.

İdman.biz

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