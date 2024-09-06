Виктор Йоханссон: "Было неприятно пропустить в конце"

«Было неприятно пропускать в концовке матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил голкипер сборной Швеции Виктор Йоханссон после матча Лиги наций против команды Азербайджана в Баку, завершившегося победой гостей со счетом 3:1.

Для вратаря, отбившего в первом тайме пенальти в исполнении Рамиля Шейдаева, это был первый матч национальную команду.

Делясь впечатлениями от дебюта, Йоханссон подчеркнул: «Это было очень весело. Знаете, поддержка, которую вы здесь получаете, просто невероятная. Все товарищи по команде подбадривают. Матч прошел хорошо, мы приехали в Баку за тремя очками и получили их».

İdman.biz