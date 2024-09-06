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Определились финалисты "Ulduz Cup" - ФОТО

Футбол
Новости
6 Сентября 2024 09:00
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Определились финалисты "Ulduz Cup" - ФОТО

Определились финалисты международного турнира «Ulduz Cup» среди футболистов до 12 лет.

Как сообщает İdman.biz, в решающем матче встретятся команды ФА «Улдуз» и минское «Динамо».

Команда ФА «Улдуз» обыграла «Сабуртало» (Грузия) в полуфинале турнира, проходящего в Губинском олимпийском спортивном комплексе. Победитель игры, завершившейся со счетом 1:1 в основное время, определился по пенальти - 4:3. «Динамо Минск» (Беларусь) оказалось сильнее «Бунёдкора» (Узбекистан) (7:2).

В игре за третье место сойдутся команды «Сабуртало» и «Бунёдкор».

Отметим, что турнир организован совместно Министерством молодежи и спорта, АФФА и Футбольной академией «Улдуз».

İdman.biz

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