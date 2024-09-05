Йон-Даль Томассон: «Главное — начать с победы» - ИНТЕРВЬЮ

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон на пресс-конференции, состоявшейся после матча, в котором они победили азербайджанскую команду со счетом 3:1 в рамках Лиги наций УЕФА.

48-летний тренер заявил, что шансы у них были достаточно: «Сегодня мы играли против команды, которая хорошо играет в защите. Пошла открытая игра. В таких случаях шансы появляються и у противника. В первом тайме мы много играли в пас, но это не сработало. Мы говорили об этом в перерыве. У нас возникали проблемы, когда мы потеряли мяч. Нам придется переработать некоторые моменты. Я очень доволен нашим голкипером. Главное – начать с победы. Мы сделали это».

- Сборная Азербайджана создала достаточно немало голевых моментов. Как вы планируете устранить проблемы в защите?

– Когда мы потеряли мяч, мы должны были правильно отреагировать. В определенные моменты мы не могли этого сделать. Мы хотели двигаться вперед. В отдельных эпизодах команда выступала очень пассивно. Мы не были идеальны в атаке. Нам нужно работать над собой.

- ⁠При исполнении пенальти игрок отдал мяч партнеру по команде. Как бы вы это оценили?

- Я смотрю на это позитивно. Эти небольшие элементы влияют на формирование командного духа.

- ⁠Вы были нападающим. Вы бы отдали мяч партнеру по команде во время пенальти?

- ⁠Такие вещи происходили и в наше время.

- Что вам понравилось в сборной Азербайджана?

- ⁠Подобный результат в Баку и победа с достаточным количеством голевых моментов достойны признательности.

– Как вы думаете, повлиял ли на результат нереализованный пенальти?

- ⁠Нам очень повезло. Я считаю, что даже если бы мы пропустили этот гол, наша команда выиграла бы.

- Чем отличается сборная Азербайджана, разгромившая сборную Швеции со счетом 3:0, от сегодняшней команды?

- Эти были почти те же игроки. Вратарь был новый. Очень сложно играть против этой команды на выезде. Поэтому я остался доволен нашим результатом.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz