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Йон-Даль Томассон: "Нас ждет серьезная игра"

Футбол
Интервью
4 Сентября 2024 18:42
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Йон-Даль Томассон: "Нас ждет серьезная игра"

«Мы только начали тренироваться со сборной».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции перед матчем со сборной Азербайджана в рамках Лиги наций заявил главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон.

Опытный специалист отметил, что с каждым днем ​​команда будет играть лучше:

"Наша команда также тестирует разных игроков. Мы должны победить завтра. Моя команда очень этого хочет. Мы постараемся преуспеть здесь. Поскольку мы представляем сборную, нам предстоит принимать правильные решения. Нам нужно максимально сосредоточиться на игре».

- Насколько вы располагаете информацией о сборной Азербайджана?

- ⁠Наш соперник дома играет очень хорошо. В предыдущей игре против Швеции они выиграли со счетом 3:0. Завтра нас ждет серьезная игра. Нам придется действовать терпеливо и играть осторожно.

- ⁠Команда Фернандо Сантуша завтра, как ожидается, сыграет в атакующий футбол. Вы думаете об игре с двумя нападающими?

– Наша главная цель – играть в атакующий футбол. Это более интересно. Но мы должны найти правильный баланс. Оба наших нападающих выступят завтра.

- Как проходил этап подготовки к игре?

- Некоторые игроки поздно присоединились к сборной. Мы часто говорим как о своей игре, так и о сопернике. Я чувствую позитив, когда вижу футболистов.

– Как завтрашняя жаркая погода повлияет на команду?

- Завтра может быть холодно. На игру это не повлияет. Мы покажем нашу игру.

- Есть ли серьезные проблемы с составом?

- ⁠Завтра мы не ограничимся 11 игроками. Другие наши футболисты тоже выйдут на поле. Я верю, что каждый из нас приложит максимум усилий в завтрашнем матче и добьется необходимого результата. ⁠Мы отбираем игроков, которые подходят под нашу систему - агрессивных, подчиняющихся правилам и добивающихся высоких результатов. Выбираем тех, которые обладают всеми этими факторами.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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