"Я ушел по собственному желанию"

«Я покинул клуб по собственному желанию».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Он прокомментировал свой уход из клуба:

«На данный момент все в порядке. Я принял это решение исходя из собственного мнения. Подробно об этом смогу рассказать только в будущем. Не хочу делать никаких других заявлений».

Отметим, что Шукуров, который тренировал "Кяпаз" с ноября 2023 года, руководил гянджинским клубом в 29 играх. В этих матчах зафиксировано 8 побед, 5 ничьих и 16 поражений.

Банучичек Гусейнли

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