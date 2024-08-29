29 Августа 2024
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"Я ушел по собственному желанию"

Футбол
Новости
29 Августа 2024 18:54
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"Я ушел по собственному желанию"

«Я покинул клуб по собственному желанию».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Он прокомментировал свой уход из клуба:

«На данный момент все в порядке. Я принял это решение исходя из собственного мнения. Подробно об этом смогу рассказать только в будущем. Не хочу делать никаких других заявлений».

Отметим, что Шукуров, который тренировал "Кяпаз" с ноября 2023 года, руководил гянджинским клубом в 29 играх. В этих матчах зафиксировано 8 побед, 5 ничьих и 16 поражений.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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