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"Мы оформим выход в следующий этап в Баку"

Футбол
Новости
26 Августа 2024 18:22
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"Мы оформим выход в следующий этап в Баку"

«Карабах» — хорошая команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист загребского "Динамо" Мартин Батурина.

Опытный футболист высказал свое мнение накануне ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха":

"Может быть, результат первой игры был немного неожиданным. Я рад, что мы воспользовались теми возможностями, которые у нас были. Я тоже мог забить. Наш вратарь сделал отличный сейв. Надеюсь, что мы сможем пройти этот этап и оформим это в Баку».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо" пройдет 28 августа в Баку.

İdman.biz

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