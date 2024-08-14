Рекорды голов в дополнительное время: 4-я команда, забившая 4 гола в еврокубках

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Карабах", играя в гостях с "Лудогорцом", в дополнительное время забил 4 мяча в ворота соперника.

İdman.biz представляет игры континентальных клубных турниров, где раньше фиксировалась такая результативность в дополнительное время.

То, что удалось "Карабаху", сделал 51 год назад - 7 ноября 1973 года - "Штутгарт" со своим соперником в 1/16 финала Кубка УЕФА. Немецкий клуб, победивший дома со счетом 3:1, с тем же счетом проиграл в чехословацком Прешове местному словацкому клубу "Татран" за 90 минут, после чего команды сыграли дополнительное время. То, что произошло ночью в Разграде, случилсоь и в том матче. На 95-й минуте Хондшух сократил разницу до минимума. Через 5 минут капитан хозяев поля Турчани забил автогол и общий счет второго матча сравнялся. На 115-й минуте Хондшух вновь пригласил прешовцев к центру поля. Наконец, на 117-й минуте Оличер поставил последнюю точку в матче. Таким образом, овертайм завершился со счетом 0:4, а матч - 3:5. Общий счет стал 4:8, как и результат противостояния «Лудогорца» и «Карабаха».

Спустя 4 года опять Кубок УЕФА, еще одна 1/16 финала, снова ноябрь (на этот раз 2-е) и снова команда забила 4 гола в дополнительное время. Однако на этот раз радовался хозяин поля. «Ланс» проиграл на выезде «Лацио» со счетом 0:2 и не позволил противостоянию завершиться за 90 минут, победив с тем же счетом дома. В первой половине дополнительного времени счет не изменился. Все, что произошло, случилось в последние 15 минут. На 109-й минуте Бусдира вывел французов вперед в общем счете. Сис, забивший в основное время 2 гола, оформил официальный хет-трик на 115-й минуте. Джебали, появившийся на 94-й минуте, сделал счёт овертайма 4:0, счёт матча 6:0, а общий счёт 6:2. Его голы были забиты на 118-й и 119-й минуте.

В последний раз "Карабах" забивал 4 гола в дополнительное время "Зениту" 6 лет назад. Однако петербуржцы пропустили первый гол за эти 30 минут и завершили овертайм с преимуществом 4:1.

Еще один такой случай произошел 16 августа 2018 года в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Северной столице России в игре против минского "Динамо". Выиграв домашнюю игру со счетом 4:0, футболисты из Беларуси уверенно подошли к ответному матчу. В результате «Зенит» наказал минчан и компенсировал 4 гола из 4 за 90 минут. Однако на этом дождь голов питерцев не закончился. Правда, в дополнительное время первыми отличились гости. Яхая забил гол на 99-й минуте и преимущество снова перешло к «Динамо». Однако в последние 15 минут «Зенит» устроил шоу. Дриусси снова сравнял счет на 108-й минуте. Дзюба забил гол на 115-й минуте. На 120-й минуте Мак двумя голами поставил крест на надеждах белорусских футболистов. Таким образом, овертайм закончился со счетом 4:1, а матч - 8:1, а общее противостояние - 8:5.

Отметим, что "Карабах" 4 раза разочаровал "Лудогорец" в дополнительное время голами Торала Байрамова, Редона Джиджи, Патрика Андраде и Яссина Бензии.

Вугар Мамедов

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