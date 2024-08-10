10 Августа 2024
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Объявлены шансы сборной Азербайджана

Футбол
Новости
10 Августа 2024 11:42
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Объявлены шансы сборной Азербайджана

Объявлена ​​таблица вероятных исходов групповых игр Лиги наций в этом году.

Как сообщает İdman.biz, подсчитаны и шансы сборной Азербайджана.

Группа международных экспертов прогнозирует, что наша команда, которая будет выступать в 1-й группе лиги С, займет 3-е место. Вероятность того, что команда Фернанду Сантуша займет эту строчку, составляет 43,13 процента.

Первое место в одной группе со Словакией, Швецией и Эстонией также не является исключением. И оценивается оно в 9,00 процента. Вероятность второго места – 19,87, последнее – 28,00 процента.

Отметим, что шансы Словакии на 1-е место, а Швеции на 2-е считаются более высокими. Эстония считается аутсайдером.

İdman.biz

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