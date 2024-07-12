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Рашад Садыхов: «Было бы большой ошибкой расслабляться после этой победы» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Футбол
Новости
12 Июля 2024 19:47
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Рашад Садыхов: «Было бы большой ошибкой расслабляться после этой победы» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Интервью главного тренера «Зира» Рашада Садыхова сайту Idman.biz.

- «Зира» одержала первую выездную победу в еврокубках. Что было самым опасным в игре против «Шерифа»?

– Мы знали, что соперник – опытная команда. Полгода назад они играли в групповом этапе Кубка Европы. Это команда с огромным опытом выступлений в клубных турнирах. От нее ждешь опасности в любой момент, держит противника под постоянным давлением. Эта также вызывало стресс, что чувствовалось в борьбе один на один. Обе команды начали с разведки, пытаясь узнать друг друга и соблюдая осторожность. Второй тайм ознаменовался несколько открытым футболом. Хотя обе команды проводили опасные атаки, 100-процентных голевых эпизодов не было. В конце-концов у нас появилась возможность, мы ею воспользовались и победили.

– Ваша победа на выезде не расслабит команду? Как вы думаете настроить футболистов на ответный матч?

- Наш соперник – «Шериф». Я думаю, что мои игроки умны и опытны. Они понимают, кто наш противник. Было бы большой ошибкой расслабляться после победы со счетом 1:0. Они это сами понимают. Я чувствую это по их состоянию. Вчера, и в раздевалке, и в отеле, и в аэропорту, я видел, что они понимают, что мы сыграли первую часть противостояния и что нас ждет очень важная вторая часть.

- Как вы оцениваете шансы после этой победы?

- Мы выиграли со счетом 1:0. Если мы проиграем с таким счетом, шансы 50/50.

– Планируете ли вы внести какие-то изменения в состав команды в ответной игре?

- Время покажет. На данный момент нужно хорошо проанализировать матч. Мы отдадим приоритет тому, кто сможет сделать лучше и больше полезных действий в этот день. Произойдут ли изменения в составе команды, мы узнаем незадолго до матча.

- Вам удалось посмотреть матч между «Эльфсбургом» и «Пафосом» (3:0), вашими потенциальными соперниками?

- Я не смотрел игру и не думаю так. Мы провели некоторое время в дороге со вчерашнего дня по сегодняшний и проанализировали наш матч. Все наши мысли – об ответной игре с «Шерифом».

Эмин Ага
İdman.biz

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