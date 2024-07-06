'Бердыев может работать до 100 лет"

«Курбан Бердыев может тренировать до 100 лет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сербского "Партизана" Бибрас Натхо.

В 2010-2013 годах полузащитник, игравший в составе российской команды "Рубин" под руководством Курбана Бердыева, так прокомментировал назначение 72-летнего специалиста на пост главного тренера "Туран Товуза":

"Он полностью посвятил себя футболу. Он работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Бердыев уделяет внимание каждой мелочи. Это лучший тренер, с которым я работал в своей карьере. Я приехал в Россию в молодом возрасте именно благодаря Бердыеву. Он сделал все, чтобы мне стало лучше».

Отметим, что Бердыев был назначен главным тренером «Туран Товуза» в прошлом месяце.

İdman.biz